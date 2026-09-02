Palwal News: युवती से छेड़छाड़ का आरोप

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पलवल। शहर थाना क्षेत्र में दवा और कोल्ड ड्रिंक लेने गई युवती के साथ छेड़छाड़ के विरोध पर उसके चचेरे भाई पर चाकू से हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि हमलावरों ने गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि एक सितंबर की मध्यरात्रि उसकी बेटी और भतीजा घर से दवा व कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे। वहां कुछ युवकों ने बेटी के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपितों ने भतीजे पर चाकू से हमला कर दिया। सूचना मिलने पर महिला मौके पर पहुंची तो आरोपितों ने उसके साथ भी हाथापाई की और वाहनों में तोड़फोड़ की। महिला ने कैंप निवासी प्रथम गुलाटी और करण चावला समेत 10-15 युवकों पर आरोप लगाया है। जांच अधिकारी नवीन ने बताया कि घायलों का नागरिक अस्पताल में उपचार कराया गया। पुलिस जांच में छेड़छाड़ या दुष्कर्म के प्रयास के आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। मारपीट की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच जारी है।













