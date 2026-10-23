फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Palwal News ›   1.80 lakh notices issued under SIR; 1,595 voters found ineligible

Palwal News: एसआईआर के तहत 1.80 लाख नोटिस जारी, 1,595 मतदाता अयोग्य

Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:59 PM IST
विज्ञापन
1.80 lakh notices issued under SIR; 1,595 voters found ineligible
फॉर्म-6 के 7,105 और फॉर्म-8 के 5,589 आवेदनों का निपटारा
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
नूंह। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत नूंह जिले में मतदाता सूची को अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। जिले में अब तक 1,80,088 नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 1,595 मतदाताओं को अंतिम मतदाता सूची के लिए अयोग्य पाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए. श्रीनिवास ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ बैठक कर एसआईआर कार्यों की समीक्षा की।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 के तहत 7,878 आवेदन मिले, जिनमें से 7,105 का निपटारा किया जा चुका है। वहीं, फॉर्म-7 के तहत नाम हटाने के 556 आवेदन प्राप्त हुए हैं। फॉर्म-8 के तहत संशोधन के लिए मिले 5,890 आवेदनों में से 5,589 का निपटारा किया गया है।
विज्ञापन

विधानसभा क्षेत्रवार जारी नोटिसों में नूंह में 60,287, फिरोजपुर झिरका में 62,091 और पुन्हाना में 57,710 नोटिस शामिल हैं। जिले में कुल 1,79,259 मामलों की सुनवाई हो चुकी है। अयोग्य पाए गए मतदाताओं में नूंह के 626, फिरोजपुर झिरका के 538 और पुन्हाना के 431 मतदाता शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

उपायुक्त ने अधिकारियों और बीएलओ को दस्तावेज का सत्यापन तथा सुनवाई निर्धारित समय में पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने नोटिस प्राप्त मतदाताओं से बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज जमा कराने और प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed