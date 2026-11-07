Mahendragarh-Narnaul News: दिवाली पर रामबास के युवाओं ने किया पौधरोपण

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कनीना। गांव रामबास के युवाओं ने दिवाली पर अनूठी पहल करते हुए पशु अस्पताल परिसर में पौधरोपण किया। युवाओं ने आतिशबाजी से दूरी बनाकर पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। पशु चिकित्सक डॉ. राहुल मेहरा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण हर नागरिक की जिम्मेदारी है। पेड़-पौधे स्वच्छ वातावरण और बेहतर भविष्य के लिए जरूरी हैं। मनोज कुमार ने कहा कि पटाखों का धुआं और तेज आवाज पशु-पक्षियों के लिए भी नुकसानदायक हैं। दिवाली दीप जलाकर, पौधे लगाकर और जरूरतमंदों की मदद करके मनानी चाहिए। इस मौके पर रविंद्र, सचिन, निंबल और बुधराम मौजूद रहे। संवाद