फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   The poor condition of the road from Masani Chowk to Balaji Chowk in the city has troubled motorists.

Mahendragarh-Narnaul News: जगह-जगह टूटी पड़ी 300 मीटर लंबी सड़क

Tue, 13 Oct 2026 01:11 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
The poor condition of the road from Masani Chowk to Balaji Chowk in the city has troubled motorists.
फोटो संख्या:66- बालाजी चौक से सिनेमा रोड तक बदहाल मार्ग--संवाद
महेंद्रगढ़। शहर में मसानी चौक से बालाजी चौक तक जाने वाली सड़क की खस्ताहालत से वाहन चालक परेशान हैं। करीब 300 मीटर लंबी यह सड़क जगह-जगह से टूट चुकी है और इसमें गड्ढे बन गए हैं। इससे यहां से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। इसके बावजूद नगरपालिका की ओर से मरम्मत के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है।
विज्ञापन

दुकानदार राजेश भारद्वाज, उत्तम सैनी, सुभाष अग्रवाल, दिनेश मास्टर, घीसराम सैनी और राहुल यादव ने बताया कि इस मार्ग से रोजाना दस हजार से ज्यादा लोग आते-जाते हैं। सड़क की बदहाली का असर दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के साथ पैदल चलने वालों पर भी पड़ रहा है। गड्ढों के कारण सभी को संभलकर निकलना पड़ता है।
विज्ञापन

यहां से हरियाणा रोडवेज की बसें और निजी स्कूलों की बसें भी गुजरती हैं। गड्ढों के कारण बस चालकों को वाहन धीमी गति से चलाने पड़ते हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed