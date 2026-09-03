गीता का संदेश देगा विकसित भारत को नई दिशा : आरती राव

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आरती राव वीरवार को यादव कल्याण सभा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लोगों को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश सरकार हर वर्ष बड़े स्तर पर गीता महोत्सव आयोजित कर रही है। इसका उद्देश्य खासकर युवाओं को गीता के अमर संदेश और उसके मूल विचारों से जोड़ना है।कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने यादव धर्मशाला के लिए 21 लाख रुपये देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर लगातार काम किया जा रहा है। अस्पतालों और स्वास्थ्य विभाग में खाली पदों को चरणबद्ध तरीके से भरा जा रहा है, ताकि लोगों को बेहतर और आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि गांव-गांव तक अच्छी चिकित्सा सुविधाएं पहुंचें। श्रीकृष्ण का जीवन और गीता का संदेश केवल धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें कर्म, कर्तव्य और सेवा की सीख देता है।विधायक ओमप्रकाश यादव ने भी क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि श्रीकृष्ण का जीवन हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है।