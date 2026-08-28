Mahendragarh-Narnaul News: ओबीसी मोर्चा की कमान मिलने पर सुनील सैन का जोरदार स्वागत

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सैनी सभा के प्रधान सुरेश सैनी ने कहा कि सुनील सैन को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलना पूरे सैनी समाज और पिछड़े वर्ग के लिए गर्व की बात है। उनके नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा और मजबूत होगा तथा समाज के हितों को नई आवाज मिलेगी। उन्होंने कहा कि सैनी समाज भाजपा की नीतियों और संगठन के साथ मजबूती से खड़ा है।नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष इंजीनियर सुनील सैन ने सम्मान के लिए समाज और कार्यकर्ताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है, उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी से निभाएंगे। संगठन की नीतियों को आम लोगों तक पहुंचाने के साथ पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए लगातार काम करेंगे।सुनील सैन ने कहा कि भाजपा सरकार ‘सबका साथ, सबका विकास’ की नीति पर काम कर रही है और ओबीसी समाज के हित में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रहेगी।जिला उपाध्यक्ष दादरी नवीन सैनी ने कहा कि सुनील सैन की नियुक्ति कार्यकर्ताओं के परिश्रम का सम्मान है। उनके नेतृत्व में ओबीसी मोर्चा जमीनी स्तर पर और मजबूत होगा।इस अवसर पर रघुबीर सैनी, कमल सैनी, विजय सैनी, निहाल सैनी, महेंद्र सैनी, श्यामलाल सैनी, सरपंच कर्मवीर सैनी, महादेव प्रसाद, विनोद सैनी, संजय सैनी, महावीर मिस्त्री, शिवकुमार पटोदिया और रमेश वर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे।