Mahendragarh-Narnaul News: फायरिंग का दूसरा आरोपी रामपुरा की पहाड़ियों से गिरफ्तार
रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:08 AM IST
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मंडी अटेली। कांटी गांव में हुई फायरिंग में शामिल दूसरे आरोपी प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महेंद्रगढ़ पुलिस ने उसे रामपुरा की पहाड़ियों से पकड़ा। मामले में तीसरे आरोपी की तलाश अभी जारी है।
डीएसपी डॉ. कविता ने बताया कि प्रदीप, पंकज और भोलू के साथ फायरिंग में शामिल था। पुलिस ने पहले ही आरोपी पंकज को रामपुरा की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया था। पंकज भागते समय गिर गया था और उसके पैर में चोट लगी थी।
30 अगस्त 2026 को शाम करीब 5:30 बजे तीन बाइक सवार युवक कांटी गांव पहुंचे थे। उन्होंने देवकरण की बोलेरो गाड़ी पर फायरिंग की और उसे धमकी भी दी। इसके बाद आरोपियों ने रामपुरा रोड पर रोहित पर भी फायरिंग की थी। दोनों पीड़ित मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे।
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गिरफ्तार आरोपी प्रदीप को मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को अदालत में पेश किया गया। पुलिस उसकी भूमिका और वारदात में प्रयुक्त हथियार की जांच कर रही है। फरार तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। संवाद
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डीएसपी डॉ. कविता ने बताया कि प्रदीप, पंकज और भोलू के साथ फायरिंग में शामिल था। पुलिस ने पहले ही आरोपी पंकज को रामपुरा की पहाड़ियों से गिरफ्तार किया था। पंकज भागते समय गिर गया था और उसके पैर में चोट लगी थी।
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30 अगस्त 2026 को शाम करीब 5:30 बजे तीन बाइक सवार युवक कांटी गांव पहुंचे थे। उन्होंने देवकरण की बोलेरो गाड़ी पर फायरिंग की और उसे धमकी भी दी। इसके बाद आरोपियों ने रामपुरा रोड पर रोहित पर भी फायरिंग की थी। दोनों पीड़ित मौके से भागकर अपनी जान बचाने में सफल रहे।
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गिरफ्तार आरोपी प्रदीप को मंगलवार, 15 सितंबर 2026 को अदालत में पेश किया गया। पुलिस उसकी भूमिका और वारदात में प्रयुक्त हथियार की जांच कर रही है। फरार तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। संवाद