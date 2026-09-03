Mahendragarh-Narnaul News: सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर नगर परिषद अध्यक्ष कार्यालय पर की तालाबंदी

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हड़ताली कर्मचारियों ने नप के अन्य कार्यालयों को भी करीब आधे घंटे तक बंद रखा। उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिससे कुछ देर कामकाज प्रभावित हुआ। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, आंदोलन जारी रहेगा। कर्मचारियों ने कहा कि सरकार मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रही है।कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना शामिल है। संघ और सरकार के बीच हुए लिखित समझौते को लागू करने की भी मांग है। डोर-टू-डोर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने की मांग की गई।कनीना और मंडी अटेली में प्रदर्शननगरपालिका इकाई कनीना के सफाई कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल भी वीरवार को 29वें दिन जारी रही। इकाई प्रधान अनिल कुमार मलिक ने हड़ताल की अध्यक्षता की। कर्मचारियों ने कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा बंद करने और समान काम के लिए समान वेतन लागू करने की मांग की। मंडी अटेली में नगरपालिका सफाई कर्मचारियों की हड़ताल को एक माह पूरा हो गया है। मंगलामुखी समाज ने भी सफाई कर्मचारियों का समर्थन किया। नपा प्रशासन ने पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में कूड़े के ढेर हटवाए। डॉ. जितेंद्र पाल ने सफाई कर्मियों के वेतन बढ़ाने और उन्हें नियमित करने की बात कही।