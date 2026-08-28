Mahendragarh-Narnaul News: आरआरसीएम स्कूल ने मारी बाजी, अंडर-11 में ओवरऑल चैंपियन

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बेस्ट ड्रामेबाज प्रतियोगिता में कनक, प्रीधि और आदित्य ने प्रथम स्थान हासिल किया। पेंटिंग में कविश तथा फैंसी ड्रेस में वंशिका प्रथम रहीं। बेस्ट ड्रामेबाज बालक वर्ग में समर, फैंसी ड्रेस बालक वर्ग में यश, रागिनी में खुशी और गर्ल्स ग्रुप सॉन्ग ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया।फैंसी ड्रेस में जैस्मिन और नैतिक तथा पेंटिंग में तनुज और हिमांशी ने तृतीय स्थान हासिल किया। विद्यालय के चेयरमैन रोशन लाल यादव ने विजेता विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को बधाई दी।उन्होंने कहा कि बच्चों ने मेहनत, प्रतिभा और आत्मविश्वास के दम पर यह उपलब्धि हासिल की है। विद्यालय प्रबंधन ने कहा कि ऐसी गतिविधियों से बच्चों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और मंच पर प्रतिभा दिखाने का हुनर विकसित होता है।