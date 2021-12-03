Mahendragarh-Narnaul News: शेड्यूल से आया 12400 क्विंटल बाजरा, हैफेड ने नहीं की खरीद

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मंडी में 12400 क्विंटल बाजरे की आवक हुई। हैफेड ने सोमवार को कोई खरीद नहीं की और बाजरा केवल व्यापारियों ने बोली लगाकर खरीदा। अब तक करीब 68 हजार क्विंटल बाजरा व्यापारी खरीद चुके हैं।बाजरे का बाजार भाव करीब 2300 से 2400 रुपये बना हुआ है, जिससे आवक लगातार बढ़ रही थी। इसी कारण सोमवार से शेड्यूल के हिसाब से खरीद शुरू की गई। 13 अक्तूबर को बड़कोदा, बांस किरारोद उमराबाद, बसीरपुर, भांखरी, भूषण कलां, भूषण खुर्द, चिडालिया, डेरोली अहीर और दनचोली गांवों के किसानों को गेटपास जारी होंगे।एक बार में एक किसान सिर्फ 40 क्विंटल बाजरा बेच सकता है। जिन किसानों का बाजरा ई-खरीद पोर्टल पर 40 क्विंटल से ज्यादा दर्ज है, उन्हें बाकी फसल बेचने के लिए शनिवार को दोबारा आना पड़ेगा। शेड्यूल के बाद बचे बाजरे वाले किसानों को केवल शनिवार को गेटपास मिलेंगे।बीते दिन शाम को अचानक मौसम बदला और तेज हवा व गर्जन के साथ बूंदाबांदी हुई। गनीमत रही कि रविवार के अवकाश के कारण आवक नहीं हुई। व्यापारी भी ज्यादातर बाजरे का उठान कर चुके थे।वर्जन :शेड्यूल के अनुसार गेटपास जारी किए जा रहे हैं। किसानों से अपील है कि शेड्यूल के तहत गांव का नंबर आने के बाद ही मंडी पहुंचे ताकि परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। -नुकुल यादव, सचिव, मार्केट कमेटी, नारनौल।