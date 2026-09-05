Mahendragarh-Narnaul News: नोटिस बेअसर, 202 कर्मचारी हड़ताल पर, आरती राव के कार्यालय तक पैदल मार्च

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जिला प्रधान राहुल सांगवान के नेतृत्व में सैकड़ों कर्मचारी पुरानी नगर पालिका कार्यालय से मुख्य मार्गों से होते हुए मंत्री के कार्यालय पहुंचे। कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए अपनी मांगें जल्द पूरी करने की मांग की। प्रवक्ता महाबीर सिंह ने बताया कि कर्मचारियों ने पालिका सचिव का नोटिस स्वीकार नहीं किया।प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने हाथों में बैनर लेकर और उल्टी झाड़ू घुमाकर सरकार की नीतियों का विरोध किया। उन्होंने कहा कि सफाई और सीवर का काम स्थायी है लेकिन कई कर्मचारी वर्षों से कच्चे तौर पर काम कर रहे हैं।यूनियन प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य मंत्री के निजी सचिव विकास यादव से मुलाकात कर मांगों का ज्ञापन दिया। कर्मचारियों ने कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने, ठेका प्रथा खत्म करने, वेतन बढ़ाने और सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग रखी। नेताओं ने मांगें नहीं माने जाने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। वहीं, हड़ताल के कारण शहर में जगह-जगह करीब 80 टन कूड़ा जमा हो गया है।महेंद्रगढ़/कनीना। कर्मचारी धरने पर बैठे रहे और सरकार व प्रशासन के खिलाफ रोष जताया। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में कच्चे कर्मचारियों को नियमित करना, ठेका प्रथा समाप्त करना, एचकेआरएन कर्मचारियों को नियमित करना व समान काम के लिए समान वेतन देना शामिल है। कर्मचारियों ने सरकार के ड्यूटी ज्वाइन करने संबंधी आदेशों का विरोध किया। शनिवार को नगर पालिका, सफाई और अग्निशमन कर्मचारियों ने स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के अटेली कार्यालय पर प्रदर्शन किया। फायर प्रधान रामासिंह और उप प्रधान शैलेन्द्र ने कर्मचारियों का नेतृत्व किया। नगरपालिका प्रधान पूर्ण, सन्नी और रिंकु भी प्रदर्शन में शामिल रहे। नारनौल इकाई के प्रधान सहित अन्य नेता भी मौजूद थे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। संवाद.................