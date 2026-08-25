Mahendragarh-Narnaul News: शहीद मेजर सतीश दहिया कॉलेज में एनसीसी की भर्ती 31 को
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:40 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:40 PM IST
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नांगल चौधरी। शहीद मेजर सतीश दहिया राजकीय महाविद्यालय नांगल चौधरी में सत्र 2026-27 के लिए एनसीसी कैडेट्स की भर्ती प्रक्रिया 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी। एनसीसी में शामिल होने के इच्छुक विद्यार्थियों को 31 अगस्त को सुबह 8 बजे महाविद्यालय प्रांगण में उपस्थित होना है। विद्यार्थियों से समय पर महाविद्यालय पहुंचने और आवश्यक दस्तावेज पूरे रखने की अपील की गई है। संवाद
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