Mahendragarh-Narnaul News: एलआईसी कमीशन दिलाने के नाम पर बीएसएफ जवान से 2.22 लाख की ठगी

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ठगी का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत दर्ज कराई। अब थाना शहर नारनौल पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।पुलिस को दी शिकायत में नीरपुर निवासी कर्मवीर सिंह ने बताया कि वह राजस्थान के जैसलमेर में बीएसएफ में तैनात है। सितंबर-अक्तूबर में वह छुट्टी पर घर आया हुआ था। इसी दौरान 19 सितंबर को उसके मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आई।कॉल करने वाले ने खुद को एलआईसी मुख्य कार्यालय का कर्मचारी बताया और कहा कि उसकी पॉलिसी का पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया गया था। इस पर उसे कमीशन मिलना है।आरोपी ने कमीशन लेने के लिए कस्टमर आईडी बनवाने के नाम पर 52 हजार 250 रुपये मांगे। जवान ने अपने एसबीआई खाते से 10 हजार और साथी के एचडीएफसी खाते से 42 हजार 250 रुपये बताए गए खातों में भेज दिए। इसके बाद 23 सितंबर को दूसरे नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने दूसरी पॉलिसी का कस्टमर कोड बनाने के लिए 90 हजार रुपये मांगे। यह रकम भी जवान ने साथी के एसबीआई खाते से ट्रांसफर कर दी।इसके बाद विजय सिंह नाम के व्यक्ति ने खुद को कंपनी का अधिकारी बताते हुए कहा कि 13 अक्तूबर तक उसे पॉलिसियों के 14 लाख 12 हजार 861 रुपये मिल जाएंगे। बाद में ई-इंश्योरेंस एक्टिवेट कराने के नाम पर 3.25 लाख रुपये मांगे गए। जवान ने 80 हजार रुपये और भेज दिए। इसके बाद उसे ठगी का शक हुआ। बैंक कर्मचारियों से जानकारी लेने पर धोखाधड़ी का पता चला।वर्जन:साइबर क्राइम पंचकूला से जीरो एफआईआर नारनौल थाने पहुंची है। शिकायत के आधार पर जांच की जा रही है। ठगी में इस्तेमाल मोबाइल नंबरों और बैंक खातों की जानकारी जुटाकर आरोपियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है।-अनिल कुमार, थाना प्रभारी, नारनौल