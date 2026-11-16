Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   MLA inspects Madhogarh PHC, reviews healthcare facilities

Mahendragarh-Narnaul News: विधायक ने किया माधोगढ़ पीएचसी का निरीक्षण, स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा

Mon, 16 Nov 2026 01:25 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
MLA inspects Madhogarh PHC, reviews healthcare facilities

विज्ञापन
सतनाली। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से विधायक कंवर सिंह यादव ने रविवार को गांव माधोगढ़ स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में सफाई व्यवस्था, दवाइयों की उपलब्धता, मरीजों को मिल रही सुविधाओं और उनकी देखभाल से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
निरीक्षण के दौरान विधायक ने अस्पताल में मौजूद स्टाफ से स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बातचीत की। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की अहम भूमिका है। आसपास के गांवों के लोग उपचार के लिए इन्हीं केंद्रों पर निर्भर रहते हैं। इसलिए प्रत्येक मरीज को समय पर इलाज, उचित देखभाल और सम्मानजनक व्यवहार मिलना चाहिए।
विज्ञापन

विधायक ने अस्पताल में स्वच्छता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों को अस्पताल में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्थाओं का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार गांव-गांव तक स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है। इस मौके पर स्टाफ नर्स संदीपा, महेश शर्मा, अनिल कुमार, हंसराज लांबा, राजदीप यादव सहित गांव के अनेक लोग मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed