Mahendragarh-Narnaul News: सैन चौक पर विधायक के उद्घाटन शिलापट्ट को शरारती तत्वों ने तोड़ा
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:28 PM IST
Updated Thu, 12 Nov 2026 11:28 PM IST
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नारनौल। सैन चौक पर भाजपा विधायक ओमप्रकाश यादव द्वारा सीवरेज चैंबर के उद्घाटन के लिए लगवाए गए शिलापट्ट को बुधवार रात कुछ शरारती तत्वों ने तोड़ दिया। करीब पांच साल पहले लगाए गए इस शिलापट्ट को तोड़े जाने की घटना रात लगभग साढ़े 10 बजे की बताई जा रही है। घटना के बाद विधायक समर्थकों और स्थानीय लोगों में रोष है।
जानकारी के अनुसार शिलापट्ट तोड़ने की पूरी घटना चौक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में रात करीब साढ़े 10 बजे तीन से चार युवक शिलापट्ट को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस संबंध में पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।
विधायक ओमप्रकाश यादव के निजी सचिव गजेंद्र यादव ने घटना की निंदा करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को अवगत करा दिया गया है।
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वर्जन:
सैन चौक पर उद्घाटन शिलापट्ट तोड़े जाने की घटना का पता लगने के बाद मैंने जेई के साथ जाकर जांच की है। इसे लेकर नगर परिषद की ओर से पुलिस में शिकायत देकर मामले की जांच करवाई जाएगी।-जोगेंद्र सिंह कालीरामण। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, नारनौल।
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जानकारी के अनुसार शिलापट्ट तोड़ने की पूरी घटना चौक के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। फुटेज में रात करीब साढ़े 10 बजे तीन से चार युवक शिलापट्ट को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि, अभी तक इस संबंध में पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं दी गई है।
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विधायक ओमप्रकाश यादव के निजी सचिव गजेंद्र यादव ने घटना की निंदा करते हुए इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इस संबंध में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी (ईओ) को अवगत करा दिया गया है।
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सैन चौक पर उद्घाटन शिलापट्ट तोड़े जाने की घटना का पता लगने के बाद मैंने जेई के साथ जाकर जांच की है। इसे लेकर नगर परिषद की ओर से पुलिस में शिकायत देकर मामले की जांच करवाई जाएगी।-जोगेंद्र सिंह कालीरामण। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद, नारनौल।