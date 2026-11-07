Mahendragarh-Narnaul News: नन्हे हाथों ने जलाए दीप, विद्यालय के नाम रोशन की दीपावली

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हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की इस पहल के तहत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कांवी सहित जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में कार्यक्रम हुआ। विद्यार्थियों और अभिभावकों ने उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। बच्चों ने विद्यालय परिसर में निर्धारित सुरक्षित स्थानों पर दीप जलाकर अपने स्कूल के प्रति सम्मान और अपनत्व जताया।कार्यक्रम का उद्देश्य दीपावली को शिक्षा और संस्कारों से जोड़ना था। इसके माध्यम से बच्चों को बताया गया कि विद्यालय केवल पढ़ाई का स्थान नहीं, बल्कि उनका दूसरा घर भी है। यहीं से उन्हें जीवन में आगे बढ़ने और सपने पूरे करने की राह मिलती है।दीपावली पर जलाए गए इन दीपों ने ज्ञान के प्रकाश, शिक्षा के प्रति सम्मान और बेहतर भविष्य की उम्मीद का संदेश दिया। अभिभावकों की भागीदारी से कार्यक्रम में पारिवारिक जुड़ाव भी देखने को मिला।