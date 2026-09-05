Mahendragarh-Narnaul News: आधी रात हुआ कान्हा का जन्म, जयकारों से गूंज उठा नारनौल

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कड़ियां वाले बालाजी धाम मंदिर में जन्माष्टमी का विशेष आयोजन हुआ। दोपहर करीब दो बजे से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया था। देर रात तक मंदिर परिसर भक्तों से भरा रहा। आचार्य नरेंद्र ने बताया कि रात 11:30 बजे भगवान श्रीकृष्ण का विशेष अभिषेक शुरू किया गया, जो सवा 12 बजे पूरा हुआ। अभिषेक में 21 किलो दूध के साथ दही, शहद, गंगाजल, गुलाबजल, केसर और चंदन का इस्तेमाल किया गया।एसडी स्कूल, मां चामुंडा देवी मंदिर, प्राचीन हनुमान मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, मनुज मालती स्कूल, विश्वकर्मा मंदिर और सीताराम मंदिर में आकर्षक झांकियां सजाई गईं। पुरानी सराय में पार्षद कांशीराम की ओर से डांडिया नृत्य भी हुआ।मंदिरों में भीड़ के चलते पुस्तक गली और महावीर मार्ग पर रात में जाम की स्थिति बनी रही। देर रात तक शहर में कृष्ण जन्म के जयकारे गूंजते रहे।