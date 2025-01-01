Mahendragarh-Narnaul News: प्रतिभाओं का सम्मान, अहीर रेजिमेंट के लिए एकजुट हुआ समाज
रोहतक ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:19 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 12:19 AM IST
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महेंद्रगढ़। यादव धर्मशाला में यादव सभा की ओर से जन्माष्टमी और प्रतिभा सम्मान समारोह में सांस्कृतिक मंडली ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया
समारोह में विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह सहित समाज के लोग मौजूद रहे। सर्वसमाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इनमें बोर्ड परीक्षा के छह, आईआईटी के छह, नीट के आठ, पीएचडी के चार, क्लैट के एक, जेआरएफ के दो, खेलों के दो और यूपीएससी के तीन प्रतिभागी शामिल रहे। छह वरिष्ठ बुजुर्गों और 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिला।
मुख्यातिथि कंवर सिंह यादव ने सभा को पांच लाख रुपये सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण का जीवन मानवता को सही राह दिखाता है। कन्वीनर प्राचार्य लालचंद यादव ने अतिथियों का स्वागत किया।
यज्ञ पुरोहित कप्तान जगराम आर्य और भूपेंद्र आर्य रहे जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मवीर यादव यज्ञमान रहे। मंच संचालन सामाजिक कार्यकर्ता अनिल भगड़ाना ने किया।
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मनोज लावन, देवेंद्र और नरेंद्र ने एक कमरे के निर्माण के लिए 1.11 लाख रुपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम में समाज ने अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की शपथ भी ली।
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समारोह में विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक राव बहादुर सिंह सहित समाज के लोग मौजूद रहे। सर्वसमाज की प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इनमें बोर्ड परीक्षा के छह, आईआईटी के छह, नीट के आठ, पीएचडी के चार, क्लैट के एक, जेआरएफ के दो, खेलों के दो और यूपीएससी के तीन प्रतिभागी शामिल रहे। छह वरिष्ठ बुजुर्गों और 10 सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी सम्मान मिला।
मुख्यातिथि कंवर सिंह यादव ने सभा को पांच लाख रुपये सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि श्रीकृष्ण का जीवन मानवता को सही राह दिखाता है। कन्वीनर प्राचार्य लालचंद यादव ने अतिथियों का स्वागत किया।
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यज्ञ पुरोहित कप्तान जगराम आर्य और भूपेंद्र आर्य रहे जबकि वरिष्ठ अधिवक्ता धर्मवीर यादव यज्ञमान रहे। मंच संचालन सामाजिक कार्यकर्ता अनिल भगड़ाना ने किया।
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मनोज लावन, देवेंद्र और नरेंद्र ने एक कमरे के निर्माण के लिए 1.11 लाख रुपये देने की घोषणा की। कार्यक्रम में समाज ने अहीर रेजिमेंट के गठन के लिए एकजुट होकर प्रयास करने की शपथ भी ली।