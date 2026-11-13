Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Inspect the venue

Mahendragarh-Narnaul News: निवेश के नाम पर ठगी के आरोपी की जमानत याचिका खारिज

Fri, 13 Nov 2026 11:05 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 11:05 PM IST
विज्ञापन
Inspect the venue
नारनौल। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार की अदालत ने निवेश के नाम पर 1.10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के आरोपी खैरथल निवासी राकेश की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।
विज्ञापन

शिकायतकर्ता देवेंद्र कुमार व अन्य ने थाना सिटी में एफआईआर दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार, राकेश, मीर सिंह, उसकी पत्नी भारती और पिता नंद किशोर ने महेंद्रगढ़ की डिफेंस कॉलोनी स्थित आवास पर जमीन और एमएसएमई में निवेश के नाम पर भारी मुनाफे का लालच दिया। आरोपियों ने आरकेबी डिजिटल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और विभिन्न बैंक खातों के माध्यम से 1.10 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी की।
विज्ञापन

अदालत ने पाया कि आरोपी के खाते में पैसे का लेन-देन हुआ था, लेकिन धन के उपयोग की अधिकृत अनुमति का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला। कंपनी भी अधिकृत निवेश कंपनी नहीं थी। आरोपी के खिलाफ हरियाणा और राजस्थान में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं, जबकि सह-आरोपी अभी फरार हैं। जांच प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed