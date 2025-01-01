धर्म पर चर्चा करनी है तो वेदों के आधार पर करें : आचार्य स्वामी राजेंद्र

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कालवा गुरुकुल के आचार्य स्वामी राजेंद्र ने संत रामपाल सहित अन्य धार्मिक प्रचारकों को खुला निमंत्रण देते हुए कहा कि यदि उन्हें धर्म, संसार की रचना और ईश्वर के विषय में चर्चा करनी है तो वे सम्मेलन में पहुंचकर वेदों के आधार पर अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि धर्म के विषय में व्यक्तिगत दावों के बजाय शास्त्रों और प्रमाणों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए।आचार्य स्वामी राजेंद्र ने कहा कि भारत की पहचान वेदों, व्याकरण, आयुर्वेद और छह दर्शनों की समृद्ध ज्ञान परंपरा से रही है। प्राचीन समय में लोग इन विषयों का अध्ययन करते थे, लेकिन आज धर्म के नाम पर आडंबर और पाखंड को बढ़ावा दिया जा रहा है। कुछ लोग अपनी बातों को गुरु वचनों और वेदों से भी ऊपर रखने लगे हैं, जिससे समाज में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है।उन्होंने कहा कि संत रामपाल हों, हांसी के बाबा हों या कोई अन्य धार्मिक प्रचारक, सभी को सम्मेलन में आमंत्रित किया गया है। यह किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं, बल्कि समाज के सामने खड़ी समस्या है। सम्मेलन में धर्म को लेकर अपने तर्क रखने वाले सभी लोगों को मंच दिया जाएगा। इस अवसर पर आचार्य अग्निदेव भी मौजूद रहे।आचार्य स्वामी राजेंद्र ने बताया कि महासम्मेलन की शुरुआत 15 नवंबर को सुबह आठ बजे हवन के साथ होगी। आयोजन के लिए हजारों लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। सम्मेलन में स्वामी दिव्यानंद और अग्निवेश सहित धार्मिक एवं सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों के शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा पाखंड के खिलाफ गीतों के माध्यम से लोगों को जागरूक करने वाले युवा गायकों को भी आमंत्रित किया गया है। आयोजन का उद्देश्य लोगों को वेदों के ज्ञान से परिचित कराना और धर्म के नाम पर फैलाए जा रहे आडंबर के प्रति जागरूक करना है।