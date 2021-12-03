Mahendragarh-Narnaul News: आज उचाना आएंगे हिसार सांसद जयप्रकाश

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उचाना। हिसार लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस सांसद जयप्रकाश शुक्रवार को उचाना आएंगे। वह दोपहर दो बजे पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं और हलके के लोगों से मुलाकात करेंगे। इस दौरान लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनके समाधान का प्रयास करेंगे। वीरेंद्र प्रधान ने बताया कि सांसद जयप्रकाश हर महीने के पहले शुक्रवार को उचाना पहुंचकर कार्यकर्ताओं और आमजन से मुलाकात करते हैं। इस बार एक बैठक के चलते उनका दौरा नहीं हो पाया था। संवाद