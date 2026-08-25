Mahendragarh-Narnaul News: नांगल चौधरी में झमाझम बारिश, नारनौल-अटेली में बूंदाबांदी से मौसम सुहाना
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:19 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:19 PM IST
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नारनौल। नांगल चौधरी में अच्छी बारिश व नारनौल व अटेली में बूंदाबांदी हुई। नांगल चौधरी में कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी का सामना कर रहे लोगों को ठंड का अहसास रहा। इससे क्षेत्र के अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई।
मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि पश्चिमी-दक्षिणी हवाओं के चलते मानसून गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन मानसून टर्फ ने जैसे ही दिशा बदली क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां बनी रही।
उन्होंने बताया कि अगस्त माह के अंतिम दिनों में भी मानसून गतिविधियां बनी रहने की संभावना बनी हुई है। मंगलवार को नारनौल में न्यूनतम 25.5 व अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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मौसम विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि पश्चिमी-दक्षिणी हवाओं के चलते मानसून गतिविधियों पर ब्रेक लगा हुआ था, लेकिन मानसून टर्फ ने जैसे ही दिशा बदली क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां बनी रही।
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उन्होंने बताया कि अगस्त माह के अंतिम दिनों में भी मानसून गतिविधियां बनी रहने की संभावना बनी हुई है। मंगलवार को नारनौल में न्यूनतम 25.5 व अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
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