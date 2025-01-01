Mahendragarh-Narnaul News: अटेली में जैविक मूंगफली की खेती का बढ़ा रुझान

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प्रमोद कुमार, निहाल सिंह, राजेश कुमार, जितेंद्र कुमार और कर्मबीर सिंह समेत कई किसान पहली बार जैविक मूंगफली की खेती कर रहे हैं। किसानों ने बताया कि फसल में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इसके स्थान पर गोबर की खाद और जैविक दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है। हालांकि किसानों का कहना है कि फसल की कटाई के बाद ही वास्तविक लागत और मुनाफे का पता चलेगा।खंड कृषि अधिकारी रजनीश कुमार ने किसानों के प्रयास की सराहना की। उन्होंने बताया कि मूंगफली की खेती मिट्टी की उर्वरा शक्ति बनाए रखने में मदद करती है और फसल चक्र के लिए भी उपयोगी है। इससे जैविक खाद और पशु आहार भी मिलता है। उन्होंने किसानों से जैविक मूंगफली की खेती को बढ़ावा देने की अपील की।