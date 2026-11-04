Mahendragarh-Narnaul News: गोशाला रोड का निर्माण फरवरी में होगा, दिवाली बाद गड्ढे भरकर मिलेगी राहत

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ललित जोशी, दिनेश मास्टर और सांवत सैनी ने बताया कि गोशाला रोड की हालत पिछले तीन साल से खराब है। सड़क पर जगह-जगह गड्ढे होने के कारण वाहन चालकों को परेशानी होती है। दिनभर वाहनों की आवाजाही से धूल उड़ती रहती है।इसका असर आसपास रहने वाले लोगों और दुकानदारों पर पड़ रहा है। धूल के कारण घरों और दुकानों में मिट्टी जम जाती है। वहीं, लोगों को खांसी और सांस लेने में परेशानी का डर भी बना रहता है।उन्होंने बताया कि गोशाला रोड शहर का प्रमुख मार्ग है। इस रास्ते से रोजाना पांच हजार से अधिक लोग गुजरते हैं। सड़क खराब होने से दुकानदारों के कारोबार पर भी असर पड़ रहा है। लोगों को उम्मीद है कि अस्थायी मरम्मत से उन्हें जल्द राहत मिलेगी।वर्जन:दिवाली के बाद नालों का काम करवाया जाएगा। साथ ही सड़क को रोडियां डालकर समतल किया जाएगा। ग्रेप-2 लागू होने के कारण सड़क का निर्माण फरवरी माह में करवाया जाएगा।-अनिल, जेई, लोक निर्माण विभाग, महेंद्रगढ़।