Mahendragarh-Narnaul News: नवरात्र में फलों के बढ़े दाम, एक हफ्ते में 80 रुपये महंगा हुआ अनार
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:13 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
नारनौल। शारदीय नवरात्र शुरू होते ही शहर में फलों की मांग बढ़ गई है। व्रत रखने वाले श्रद्धालु फलाहार को प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे फल विक्रेताओं की बिक्री में तेजी आई है। शहर के कई इलाकों में फलों की रेहड़ियां सजी नजर आ रही हैं लेकिन बढ़ते दाम आम लोगों की जेब पर असर डाल रहे हैं।
सबसे ज्यादा उछाल अनार के भाव में आया है। एक सप्ताह पहले 120 रुपये प्रति किलो बिकने वाला अनार अब 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ सात दिन में इसके दाम 80 रुपये प्रति किलो, करीब 67 प्रतिशत बढ़ गए हैं।
फल विक्रेता लक्ष्मण और भगत सिंह ने बताया कि नवरात्र में व्रत रखने वालों की संख्या बढ़ने से फलों की मांग तेज हो जाती है। जिन फलों की आवक मांग के मुकाबले कम रहती है, उनके भाव चढ़ जाते हैं। इन दिनों श्रद्धालु पूजा-पाठ और व्रत के लिए फल खरीद रहे हैं, इसलिए बाजार में बिक्री बढ़ी है।
विज्ञापन
अन्य फलों के मौजूदा भाव
केला: 60 से 70 रुपये दर्जन
सेब: 80 से 120 रुपये प्रति किलो
पपीता: 70 से 80 रुपये प्रति किलो
संतरा: 80 से 100 रुपये प्रति किलो
विज्ञापन
सबसे ज्यादा उछाल अनार के भाव में आया है। एक सप्ताह पहले 120 रुपये प्रति किलो बिकने वाला अनार अब 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ सात दिन में इसके दाम 80 रुपये प्रति किलो, करीब 67 प्रतिशत बढ़ गए हैं।
विज्ञापन
फल विक्रेता लक्ष्मण और भगत सिंह ने बताया कि नवरात्र में व्रत रखने वालों की संख्या बढ़ने से फलों की मांग तेज हो जाती है। जिन फलों की आवक मांग के मुकाबले कम रहती है, उनके भाव चढ़ जाते हैं। इन दिनों श्रद्धालु पूजा-पाठ और व्रत के लिए फल खरीद रहे हैं, इसलिए बाजार में बिक्री बढ़ी है।
विज्ञापन
अन्य फलों के मौजूदा भाव
केला: 60 से 70 रुपये दर्जन
सेब: 80 से 120 रुपये प्रति किलो
पपीता: 70 से 80 रुपये प्रति किलो
संतरा: 80 से 100 रुपये प्रति किलो