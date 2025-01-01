Mahendragarh-Narnaul News: नवरात्र में फलों के बढ़े दाम, एक हफ्ते में 80 रुपये महंगा हुआ अनार

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सबसे ज्यादा उछाल अनार के भाव में आया है। एक सप्ताह पहले 120 रुपये प्रति किलो बिकने वाला अनार अब 200 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। यानी सिर्फ सात दिन में इसके दाम 80 रुपये प्रति किलो, करीब 67 प्रतिशत बढ़ गए हैं।फल विक्रेता लक्ष्मण और भगत सिंह ने बताया कि नवरात्र में व्रत रखने वालों की संख्या बढ़ने से फलों की मांग तेज हो जाती है। जिन फलों की आवक मांग के मुकाबले कम रहती है, उनके भाव चढ़ जाते हैं। इन दिनों श्रद्धालु पूजा-पाठ और व्रत के लिए फल खरीद रहे हैं, इसलिए बाजार में बिक्री बढ़ी है।केला: 60 से 70 रुपये दर्जनसेब: 80 से 120 रुपये प्रति किलोपपीता: 70 से 80 रुपये प्रति किलोसंतरा: 80 से 100 रुपये प्रति किलो