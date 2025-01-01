Mahendragarh-Narnaul News: दिवाली पर दमकल कर्मचारियों की ड्यूटी रहेगी 12-12 घंटे

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हर साल दिवाली पर आग की कई घटनाएं होती हैं। पटाखों के अलावा दुकानों में जलता दीपक छोड़ देना और सजावट के लिए लगाई गई अतिरिक्त बिजली की झालरों से शॉर्ट सर्किट होना भी आग का कारण बनता है। इसलिए विभाग ने खास सतर्कता बरतने की तैयारी की है।शहर के पुराने और तंग बाजारों में आग पर काबू पाना विभाग के लिए बड़ी चुनौती रहता है। संकरी गलियों और अतिक्रमण के कारण कई बार बड़ी दमकल गाड़ियां मौके तक नहीं पहुंच पातीं।इसे देखते हुए विभाग ने छोटी दमकल गाड़ी और फायर बाइक भी तैयार रखी हैं। ये अग्निशमन यंत्र लेकर तंग गलियों तक पहुंचेंगी और शुरुआती स्तर पर आग बुझाने का प्रयास करेंगी। विभाग का प्रयास है कि किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई कर जान-माल का नुकसान रोका जाए।पिछले साल 15 से 23 अक्तूबर के बीच जिलेभर में आग लगने की करीब 25 घटनाएं हुई थीं। इनमें से दस घटनाएं नारनौल के अंदर हुईं। निजामपुर रोड पर एक कुरकुरे फैक्टरी और पुरानी अनाज मंडी में भी आग लगी थी। करीब पांच साल पहले महावीर मार्ग पर भीषण आग लगी थी।जिले में दमकल विभाग के पास कुल आठ गाड़ियां हैं। नारनौल में तीन, महेंद्रगढ़ में दो, जबकि अटेली, नांगल चौधरी और कनीना में एक-एक गाड़ी है। हालात ज्यादा गंभीर होने पर आसपास के स्टेशनों से भी गाड़ियां मंगवा ली जाती हैं। कर्मचारियों की बात करें तो नारनौल में 16, महेंद्रगढ़ में 22, जबकि नांगल चौधरी, अटेली और कनीना में 6-6 कर्मचारी तैनात हैं।दिवाली के त्योहार को लेकर दमकल विभाग पूरी तरह सतर्क रहेगा। कर्मचारियों की ड्यूटी 12-12 घंटे कर दी गई है। त्योहार पर कहीं भी आग लगे तो विभाग के टोल फ्री नंबर पर तुरंत फोन करें, ताकि समय रहते आग पर काबू पाया जा सके।-राजबीर सिंह, फायर ऑफिसर, नारनौल।