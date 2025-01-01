Mahendragarh-Narnaul News: एमएसपी पर बाजरा खरीद नहीं होने पर किसानों ने दिया धरना

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

डॉ. व्रतपाल सिंह ने कहा कि बाजरा क्षेत्र की मुख्य खरीफ फसल है। सरकार ने 1 अक्तूबर से खरीद का ऐलान किया था लेकिन अब तक अटेली सहित जिले की किसी मंडी में एक दाना भी सरकारी खरीद में नहीं खरीदा गया। सरकारी खरीद न होने से किसान निर्धारित एमएसपी से दामों पर फसल बेचने को मजबूर है।ओमप्रकाश ने कहा कि पोर्टल व पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया और कड़ी शर्तें किसानों के लिए जी का जंजाल बन गई हैं। भावांतर योजना किसान विरोधी है और यह सरकारी मंडियों को खत्म करने की साजिश है। पिछले साल भी एमएसपी पर खरीद नहीं हुई थी।डॉ. राजेंद्र खरब ने बताया कि ज्ञापन में सभी मंडियों में तुरंत खरीद शुरू करने, अव्यवहारिक शर्तें हटाने व पोर्टल से निजात दिलाने की मांग की गई है।