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Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   Farmers staged a protest over the non-procurement of pearl millet at MSP.

Mahendragarh-Narnaul News: एमएसपी पर बाजरा खरीद नहीं होने पर किसानों ने दिया धरना

Wed, 07 Oct 2026 12:35 AM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 12:35 AM IST
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Farmers staged a protest over the non-procurement of pearl millet at MSP.
फोटो नंबर- 09अटेली में मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन सौंपते किसान। स्रोत : संगठन
मंडी अटेली। बाजरे की एमएसपी पर खरीद शुरू करने की मांग को लेकर किसान संगठन ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन ने सोमवार को अटेली अनाज मंडी में धरना देकर प्रदर्शन किया। बाद में मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम नारनौल और मार्केट कमेटी सचिव को ज्ञापन सौंपा गया।
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डॉ. व्रतपाल सिंह ने कहा कि बाजरा क्षेत्र की मुख्य खरीफ फसल है। सरकार ने 1 अक्तूबर से खरीद का ऐलान किया था लेकिन अब तक अटेली सहित जिले की किसी मंडी में एक दाना भी सरकारी खरीद में नहीं खरीदा गया। सरकारी खरीद न होने से किसान निर्धारित एमएसपी से दामों पर फसल बेचने को मजबूर है।
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ओमप्रकाश ने कहा कि पोर्टल व पंजीकरण की जटिल प्रक्रिया और कड़ी शर्तें किसानों के लिए जी का जंजाल बन गई हैं। भावांतर योजना किसान विरोधी है और यह सरकारी मंडियों को खत्म करने की साजिश है। पिछले साल भी एमएसपी पर खरीद नहीं हुई थी।
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डॉ. राजेंद्र खरब ने बताया कि ज्ञापन में सभी मंडियों में तुरंत खरीद शुरू करने, अव्यवहारिक शर्तें हटाने व पोर्टल से निजात दिलाने की मांग की गई है।
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