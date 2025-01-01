Mahendragarh-Narnaul News: एक डीएपी के साथ एक एनपीके बैग भी, घंटों इंतजार के बाद नाराज दिखे किसान
रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:11 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
महेंद्रगढ़। सोमवार को सरकारी खाद केंद्र पर सुबह से ही किसानों की भीड़ जुटने लगी। एक हजार डीएपी के बैग पहुंचने की सूचना मिलते ही किसान केंद्र पहुंच गए और उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा। कुछ किसानों ने आरोप लगाया कि एक डीएपी बैग के साथ एनपीके का बैग भी दिया जा रहा है जिससे उनमें नाराजगी दिखी।
किसानों का कहना है कि गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई के लिए समय पर खाद जरूरी है। उन्होंने मांग की कि वितरण में पारदर्शिता रखी जाए, पर्याप्त डीएपी उपलब्ध हो और व्यवस्था बेहतर हो।
केंद्र कर्मचारी नरेंद्र ने बताया कि रविवार शाम एक हजार बैग पहुंचे थे जिनका वितरण सोमवार से शुरू हुआ। ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से एक किसान को एक डीएपी और एक एनपीके बैग दिया जा रहा है। कुछ किसानों को दो-तीन बैग भी दिए गए। करीब 180 किसानों को खाद बांटी गई, बाकी बैग मंगलवार को दिए जाएंगे।
विज्ञापन
...........
सुबह खाद लेने पहुंचा तो पहले से काफी किसान मौजूद थे। खाद समय पर न मिली तो बिजाई प्रभावित हो सकती है। व्यवस्था ऐसी हो कि घंटों इंतजार न करना पड़े। -नरेंद्र, किसान, पाथेडा
................
सुबह से लाइन में लगना पड़ा। डीएपी के साथ एनपीके बैग भी दिया जा रहा है। दूसरा खाद दिया जा रहा है तो किसानों को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए।-भाल सिंह, किसान, सुरजनवा
वर्जन:
केंद्र पर डीएपी के बैग पहुंच गए हैं और सोमवार से वितरण शुरू हुआ। एक किसान को एक डीएपी व एक एनपीके बैग दिया जा रहा है। किसानों की मांग को देखते हुए 5000 बैग डीएपी की डिमांड भेजी गई है। किसानों को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी।
-जगराम, मैनेजर, हैफेड, महेंद्रगढ़
विज्ञापन
किसानों का कहना है कि गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई के लिए समय पर खाद जरूरी है। उन्होंने मांग की कि वितरण में पारदर्शिता रखी जाए, पर्याप्त डीएपी उपलब्ध हो और व्यवस्था बेहतर हो।
विज्ञापन
केंद्र कर्मचारी नरेंद्र ने बताया कि रविवार शाम एक हजार बैग पहुंचे थे जिनका वितरण सोमवार से शुरू हुआ। ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से एक किसान को एक डीएपी और एक एनपीके बैग दिया जा रहा है। कुछ किसानों को दो-तीन बैग भी दिए गए। करीब 180 किसानों को खाद बांटी गई, बाकी बैग मंगलवार को दिए जाएंगे।
विज्ञापन
...........
सुबह खाद लेने पहुंचा तो पहले से काफी किसान मौजूद थे। खाद समय पर न मिली तो बिजाई प्रभावित हो सकती है। व्यवस्था ऐसी हो कि घंटों इंतजार न करना पड़े। -नरेंद्र, किसान, पाथेडा
................
सुबह से लाइन में लगना पड़ा। डीएपी के साथ एनपीके बैग भी दिया जा रहा है। दूसरा खाद दिया जा रहा है तो किसानों को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए।-भाल सिंह, किसान, सुरजनवा
वर्जन:
केंद्र पर डीएपी के बैग पहुंच गए हैं और सोमवार से वितरण शुरू हुआ। एक किसान को एक डीएपी व एक एनपीके बैग दिया जा रहा है। किसानों की मांग को देखते हुए 5000 बैग डीएपी की डिमांड भेजी गई है। किसानों को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी।
-जगराम, मैनेजर, हैफेड, महेंद्रगढ़