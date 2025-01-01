Mahendragarh-Narnaul News: एक डीएपी के साथ एक एनपीके बैग भी, घंटों इंतजार के बाद नाराज दिखे किसान

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किसानों का कहना है कि गेहूं सहित अन्य फसलों की बिजाई के लिए समय पर खाद जरूरी है। उन्होंने मांग की कि वितरण में पारदर्शिता रखी जाए, पर्याप्त डीएपी उपलब्ध हो और व्यवस्था बेहतर हो।केंद्र कर्मचारी नरेंद्र ने बताया कि रविवार शाम एक हजार बैग पहुंचे थे जिनका वितरण सोमवार से शुरू हुआ। ऑनलाइन पोर्टल के हिसाब से एक किसान को एक डीएपी और एक एनपीके बैग दिया जा रहा है। कुछ किसानों को दो-तीन बैग भी दिए गए। करीब 180 किसानों को खाद बांटी गई, बाकी बैग मंगलवार को दिए जाएंगे।...........सुबह खाद लेने पहुंचा तो पहले से काफी किसान मौजूद थे। खाद समय पर न मिली तो बिजाई प्रभावित हो सकती है। व्यवस्था ऐसी हो कि घंटों इंतजार न करना पड़े।................सुबह से लाइन में लगना पड़ा। डीएपी के साथ एनपीके बैग भी दिया जा रहा है। दूसरा खाद दिया जा रहा है तो किसानों को इसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए।वर्जन:केंद्र पर डीएपी के बैग पहुंच गए हैं और सोमवार से वितरण शुरू हुआ। एक किसान को एक डीएपी व एक एनपीके बैग दिया जा रहा है। किसानों की मांग को देखते हुए 5000 बैग डीएपी की डिमांड भेजी गई है। किसानों को कोई समस्या नहीं होने दी जाएगी।-जगराम, मैनेजर, हैफेड, महेंद्रगढ़