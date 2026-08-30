Mahendragarh-Narnaul News: 17 करोड़ मंजूर, फिर भी फाइलों में अटका अस्पताल का नया भवन

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वर्तमान में अस्पताल का पुराना भवन मरीजों की बढ़ती संख्या के मुकाबले सुविधाओं में पीछे है। यहां अल्ट्रासाउंड, चर्मरोग जांच, नेत्र ऑपरेशन, आईसीयू, एमआरआई, सिटी स्कैन और ब्लड बैंक जैसी कई महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इन सुविधाओं के लिए मरीजों को निजी अस्पतालों और दूसरे जिलों का रुख करना पड़ रहा है।बाहर अल्ट्रासाउंड के लिए करीब 500 से 700 रुपये, चर्मरोग की जांच और दवा पर करीब 1100 रुपये खर्च हो जाते हैं। वहीं नेत्र ऑपरेशन के लिए निजी अस्पतालों में 80 हजार से एक लाख रुपये तक खर्च करने पड़ रहे हैं। एमआरआई और सिटी स्कैन के लिए भी मरीजों को दूसरे शहरों में जाना पड़ता है।अस्पताल में एक्स-रे की सुविधा भी मरीजों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। मशीन छोटे कमरे में संचालित हो रही है और उचित वातानुकूलन नहीं होने के कारण बार-बार खराब हो जाती है। मशीन ठीक होने में तीन से सात दिन तक लग जाते हैं। इस दौरान मरीजों को बाहर से जांच करवानी पड़ती है।अस्पताल में रोजाना ओपीडी का आंकड़ा करीब 450 मरीजों तक पहुंच रहा है। पुरानी ओपीडी के मरीजों को जोड़ने पर तीन से पांच दिन में यह संख्या 800 से अधिक हो जाती है। ऐसे में नए भवन और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत लगातार बढ़ रही है।अस्पताल में फिलहाल इलेक्ट्रिक और एसी का कार्य हो चुका है। अस्पताल में कुछ अतिरिक्त कार्य करवाया जाना है और इसका एस्टीमेट बनाकर प्रशासनिक अनुमति के लिए भेजा गया है। अनुमति मिलने के बाद कार्य शुरू हो जाएगा। अगले माह तक अनुमति मिलने की संभावना है। -अशोक कुमार, सीएमओ, महेंद्रगढ़