Mahendragarh-Narnaul News: कॉलेज की सफाई व्यवस्था होगी चाक-चौबंद, टेंडर जारी

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इसके तहत चयनित एजेंसी 12 महीने तक पूरे कॉलेज परिसर की सफाई, हाउसकीपिंग और अन्य जरूरी सेवाओं का जिम्मा संभालेगी। इससे कक्षाओं, कार्यालयों और परिसर के अन्य हिस्सों में नियमित सफाई सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। टेंडर में 13 तरह की सेवाओं को शामिल किया गया है। कार्य की अनुमानित लागत 35 लाख रुपये रखी गई है।निविदा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 दिसंबर शाम पांच बजे निर्धारित है, जबकि तकनीकी और वित्तीय बोली 17 दिसंबर को सुबह 11 बजे खोली जाएगी। टेंडर में दो अलग-अलग कवर रखे गए हैं। यानी तकनीकी और वित्तीय योग्यताओं के आधार पर एजेंसी का चयन किया जाएगा।