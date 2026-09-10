Mahendragarh-Narnaul News: मेले में बच्चों ने झूलों और खिलौनों का लिया आनंद

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नारनौल। उपचार गोशाला के सामने स्थित महात्मा रामकरण दास कॉलोनी में वीरवार को महात्मा रामकरण दास की स्मृति में वार्षिक मेले का आयोजन किया गया। मेले में कॉलोनीवासियों के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बच्चों के लिए झूले और पारंपरिक खिलौनों की दुकानें आकर्षण का केंद्र रहीं। आयोजकों ने कहा कि यह मेला लोगों को धार्मिक आस्था और सामाजिक एकता से जोड़ता है। मेले का शुभारंभ हवन के साथ हुआ। संवाद