Mahendragarh-Narnaul News: लंपी पीड़ित गोवंशों के लिए मौके पर पहुंच रही उपचार शाला की टीम

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बाकी पांच गोवंश स्थानीय जिले के हैं। सभी का टीकाकरण किया जा चुका है। इसके साथ ही लंपी से प्रभावित गोवंशों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है। यह उपचार शाला पिछले 16 वर्षों से बेसहारा पशुओं के लिए बड़ी उम्मीद बनी हुई है।इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में सिंघाणा रोड पर हुई थी। वर्ष 2014 में इसे स्टेडियम के पास नई जगह मिली जहां से यह लगातार संचालित हो रही है। पहले बीमार और घायल पशुओं को इलाज के लिए झज्जर भेजना पड़ता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर ही इलाज मिल रहा है।संस्था अब तक हजारों बेसहारा पशुओं को नया जीवन दे चुकी है। उपचार शाला में चार डॉक्टरों की टीम तैनात है। इनमें दो स्थायी और दो प्रशिक्षण ले रहे डॉक्टर शामिल हैं।उपचार शाला के प्रधान गंगाराम सैनी ने बताया कि यह संस्थान पूरी तरह से दानदाताओं और सरकार से मिलने वाली आर्थिक सहायता के बल पर ही चल रहा है। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि यदि रास्ते में कोई भी आवारा, बीमार या घायल पशु दिखाई दे, तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर 8198920920 पर सूचना दें। सूचना मिलते ही उपचार शाला की ओर से तुरंत एम्बुलेंस भेजकर पशु को इलाज के लिए लाया जाएगा। हालांकि लंपी से ग्रस्त गोवंश का उपचार मौके पर ही किया जाएगा, उसे उपचार शाला में नहीं रखा जाएगा।बॉक्स:स्थान गोवंश की संख्या कब किया टीकाकरणगांव कोरियावास 01 11 सितंबरसैनी धर्म कांटा 01 12 सितंबरनई सब्जी मंडी 01 24 अगस्तपरानी सब्जी मंडी 01 13 सितंबरकोरियावास रोड 01 06 सितंबरबावल, रेवाड़ी 01 05 सितंबर