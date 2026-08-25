फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   87 children are studying in a dilapidated primary school under the shadow of potential accidents.

Mahendragarh-Narnaul News: जर्जर प्राथमिक पाठशाला में 87 बच्चे पढ़ रहे हादसों के साए में

Tue, 25 Aug 2026 11:35 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 11:35 PM IST
विज्ञापन
87 children are studying in a dilapidated primary school under the shadow of potential accidents.
नारनौल। मोहल्ला पुरानी मंडी स्थित प्राथमिक पाठशाला का भवन लंबे समय से जर्जर है। यहां कक्षा एक से पांच तक के करीब 87 बच्चे हादसों के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है।
विज्ञापन


पाठशाला में कुल चार कमरे हैं। इनमें से दो कमरों को करीब दो साल पहले जर्जर घोषित किया गया था। गत वर्ष अगस्त माह में जर्जर भवन का एक कमरा ढह गया था, जिसे स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इसके बावजूद, अब तक जर्जर भवन को न तो ढहाया गया है और न ही मलबा हटाया गया है। जिन दो कमरों में बच्चे पढ़ रहे हैं, वे भी जर्जर हालत में हैं। बारिश में छत से पानी टपकने पर शिक्षकों ने अपने पैसे से मरम्मत करवाई थी। हालांकि, दीवारों में अभी भी सीलन बनी रहती है।
विज्ञापन


असुरक्षित चहारदीवारी और प्रशासन की अनदेखी:

स्कूल की चहारदीवारी भी जर्जर है और उसमें दरारें आ गई हैं। तेज बारिश या आंधी में यह कभी भी गिर सकती है। इससे बच्चों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। प्रशासन की ओर से इस गंभीर समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन

वर्जन :
पुरानी मंडी स्थित प्राथमिक पाठशाला भवन की मरम्मत के लिए एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। अब मुख्यालय भेजा गया है। बजट पास होने के बाद जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू किया जाएगा।
अशोक कुमार शर्मा, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, नारनौल।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed