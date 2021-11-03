Kurukshetra News: चोरी की मोटरसाइकिल बरामद, नाबालिग अभिरक्षा में

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कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इंडियन कॉफी हाउस के सामने से चोरी हुई मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इस मामले में अपराध अन्वेषण शाखा-लाडवा की टीम ने एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। पुलिस प्रवक्ता नरेश के अनुसार, कैथल के मनमीत ने 22 जुलाई 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी। उनकी मोटरसाइकिल आईसीएच के सामने से चोरी हो गई थी। 26 अगस्त को टीम ने अंबाला के मुलाना निवासी नाबालिग को पकड़ा। उसकी निशानदेही पर चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। नाबालिग को अदालत में पेश कर बाल सुधार गृह मधुबन भेजा गया।