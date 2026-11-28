Kurukshetra News: विद्यार्थियों के सुझावों में से सुधार प्रस्तावों का किया चयन
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 28 Nov 2026 02:47 AM IST
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कुरुक्षेत्र। राजकीय महाविद्यालय भेरियां में आयोजित सात दिवसीय रिफॉर्म उत्सव 2026 के छठे दिन विद्यार्थियों के सुझावों के मूल्यांकन एवं चयन की गतिविधि आयोजित की गई। इसमें विद्यार्थियों की ओर से महाविद्यालय की समस्याओं और सुविधाओं में सुधार को लेकर दिए गए सुझावों की समीक्षा की गई। साथ ही व्यावहारिक सुधार प्रस्तावों का चयन किया गया।
महाविद्यालय के प्राचार्य डा. सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों के सुझाव शिक्षण संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी समस्याओं को समझकर व्यावहारिक समाधान करना महाविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकता है। डा. सुशील कुमार ने विद्यार्थियों को भविष्य में भी रचनात्मक सुझाव देने के लिए प्रेरित किया।
गतिविधि में पुस्तकालय सुविधाओं, कक्षाओं में बिजली के बोर्ड व अन्य मूलभूत सुविधाओं, छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं और स्थायी सुझाव पेटिका स्थापित करने पर चर्चा हुई। सुझावों को शीघ्र लागू होने वाले और मध्यम अवधि के सुधारों में बांटकर प्राथमिकता तय की गई। कार्यक्रम नोडल अधिकारी सरीन छौक्कर की देखरेख में हुआ। इस अवसर पर डा. सर्वजीत कौर, डा. तरुणा और प्रो. रिंकू उपस्थित रहे।
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महाविद्यालय के प्राचार्य डा. सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों के सुझाव शिक्षण संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी समस्याओं को समझकर व्यावहारिक समाधान करना महाविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकता है। डा. सुशील कुमार ने विद्यार्थियों को भविष्य में भी रचनात्मक सुझाव देने के लिए प्रेरित किया।
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गतिविधि में पुस्तकालय सुविधाओं, कक्षाओं में बिजली के बोर्ड व अन्य मूलभूत सुविधाओं, छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं और स्थायी सुझाव पेटिका स्थापित करने पर चर्चा हुई। सुझावों को शीघ्र लागू होने वाले और मध्यम अवधि के सुधारों में बांटकर प्राथमिकता तय की गई। कार्यक्रम नोडल अधिकारी सरीन छौक्कर की देखरेख में हुआ। इस अवसर पर डा. सर्वजीत कौर, डा. तरुणा और प्रो. रिंकू उपस्थित रहे।
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