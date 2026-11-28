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महाविद्यालय के प्राचार्य डा. सुभाष चंद्र शर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों के सुझाव शिक्षण संस्थान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी समस्याओं को समझकर व्यावहारिक समाधान करना महाविद्यालय प्रशासन की प्राथमिकता है। डा. सुशील कुमार ने विद्यार्थियों को भविष्य में भी रचनात्मक सुझाव देने के लिए प्रेरित किया।गतिविधि में पुस्तकालय सुविधाओं, कक्षाओं में बिजली के बोर्ड व अन्य मूलभूत सुविधाओं, छात्रवृत्ति संबंधी समस्याओं और स्थायी सुझाव पेटिका स्थापित करने पर चर्चा हुई। सुझावों को शीघ्र लागू होने वाले और मध्यम अवधि के सुधारों में बांटकर प्राथमिकता तय की गई। कार्यक्रम नोडल अधिकारी सरीन छौक्कर की देखरेख में हुआ। इस अवसर पर डा. सर्वजीत कौर, डा. तरुणा और प्रो. रिंकू उपस्थित रहे।