Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Raised awareness among laborers, women, and youth by highlighting the adverse effects of substance abuse.

Kurukshetra News: नशे के दुष्परिणाम बताकर मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को किया जागरूक

Thu, 12 Nov 2026 02:05 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 02:05 AM IST
विज्ञापन
Raised awareness among laborers, women, and youth by highlighting the adverse effects of substance abuse.
शाहाबाद। युवाओं को नशे से दूर रखने और समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र पुलिस की नशामुक्त टीम ने 11 अक्टूबर को विभिन्न कोल्ड स्टोर, राइस मिल और भट्ठों पर जागरूकता अभियान चलाया। सहायक उप निरीक्षक ऋषि पाल के नेतृत्व में टीम ने मजदूरों, महिलाओं और युवाओं को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी। पुलिस प्रवक्ता नरेश कुमार ने बताया कि नशे से व्यक्ति का स्वास्थ्य ही नहीं, बल्कि परिवार और समाज भी प्रभावित होता है। नशे के कारण आर्थिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियां बढ़ती हैं। टीम ने युवाओं को खेलकूद, पढ़ाई और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने का संदेश दिया साथ ही नशा बेचने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed