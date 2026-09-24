Kurukshetra News: प्याज ने निकाले आंसू, नींबू ने बिगाड़ा स्वाद

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मंडियों में प्याज के साथ टमाटर भी 50 से 55 रुपये किलो तक पहुंच गया है। फूलगोभी का भाव 60 से 65 रुपये किलो है। वहीं तोरी 40 से 50, अरबी 40, खीरा 60, गाजर 50 और कद्दू 40 रुपये किलो तक बिक रहा है। आलू का भाव फिलहाल 25 रुपये किलो है।अदरक भी 125 रुपये किलोसब्जियों के साथ रसोई में इस्तेमाल होने वाली अन्य चीजों के भाव भी लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं। अदरक 125 रुपये किलो तक पहुंच गया है। नींबू के 250 रुपये किलो भाव ने सलाद और भोजन में इसका इस्तेमाल भी महंगा कर दिया है।बढ़ते खर्च से बिगड़ा रसोई का हिसाबमंडी में सब्जियों की खरीदारी करने आए ग्राहक जितेंद्र और सुरेश ने बताया कि नींबू को सोने के भाव हो गया है। प्याज भी थाली से गायब होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि क्या खरीदे क्या नहीं अब यह सोचना पड़ता है। वहीं लगातार बढ़ते दामों से मासिक खर्च पर असर पड़ रहा है। अब तो जरूरत से भी कम में सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं।कारोबारीसब्जी कारोबारी शिवम का कहना है कि भाव क्यों बढ़ रहे है यह कहना अभी मुश्किल है। हालांकि जिस हिसाब से दाम लगातार बढ़ रहे है। अभी नींबू और प्याज व अदरक में और तेजी आ सकती है।सब्जी - भाव रुपये प्रति किलोप्याज - 70-80फूलगोभी - 65टमाटर - 50-55तोरी - 40-50आलू - 25अरबी - 40नींबू - 250अदरक - 125खीरा - 60गाजर - 50कद्दू - 40