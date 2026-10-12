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Kurukshetra News: 20 दिन में पानी के 40 से अधिक नमूने लिए

Mon, 12 Oct 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 02:42 AM IST
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More than 40 water samples were collected in 20 days.
पिहोवा/इस्माईलाबाद। दूषित पानी से बीमारियों की आशंका के चलते जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने पेयजल गुणवत्ता जांच अभियान तेज किया है। पिछले 20 दिनों में विभाग ने पिहोवा और इस्माइलाबाद के गांवों व कालोनियों से 40 से अधिक पानी के नमूने लिए हैं।
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जांच के दौरान खुले में पानी और अवैध कनेक्शन जैसी कई समस्याएं सामने आईं। विभाग ने 10 से ज्यादा लोगों को नोटिस जारी किए हैं और संबंधित लोगों को जागरूक भी किया है। टीमें पिहोवा और इस्माईलाबाद के गांवों में पेयजल आपूर्ति की जांच कर रही हैं। इस दौरान पानी के नमूने लेने के साथ क्लोरीन की जांच और चैंबरों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। बीते दिनों गांव बोढनी में सात नोटिस जारी हुए और क्लोरीन के 13 टेस्ट किए गए थे। विभाग घर-घर जाकर लोगों को स्वच्छ पेयजल, जल संरक्षण और जलजनित बीमारियों से बचाव के प्रति जागरूक कर रहा है। कनिष्ठ अभियंता अरविंद मेहला ने बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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