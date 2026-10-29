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कुरुक्षेत्र डॉक्टर हत्याकांड: हाईकोर्ट ने पलटा फैसला, चार दोषियों की फांसी की सजा 30 साल कठोर कैद में बदली

Thu, 29 Oct 2026 10:38 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 29 Oct 2026 10:38 AM IST
सार

सेक्टर 13 में डॉ अतुल अरोड़ा की पत्नी अपने घर पर ही केक बनाने का भी अपने शौक के चलते काम करती थी। केक का ऑर्डर देने के बहाने ही उक्त दोषी घर की ऊपरी मंजिल पर घुसे थे, जहां उन्होंने डॉ विनिता के सास व ससुर को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया था।

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Kurukshetra doctor murder case: High Court overturns verdict, commutes death sentences
सांकेतिक फोटो - फोटो : एआई

विस्तार
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सेक्टर 13 में डॉ विनिता अरोड़ा की हत्या व डकैती मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्थानीय अदालत का फैसला पलट दिया है। अदालत ने चार दोषियों को फांसी की सजा को 30 साल कठोर कारावास में बदला है जबकि पूर्व नौकरानी को बरी कर दिया गया है। वारदात को नौ जनवरी 2023 में अंजाम दिया गया था।

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जस्टिस विनोद एस भारद्वाज और जस्टिस रविंदर मलिक की पीठ ने सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया। कोर्ट ने दोषियों की उम्र, सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि, जेल में आचरण और सुधार की संभावना को देखते हुए  30 साल की सजा को उचित माना है। स्थानीय अदालत ने पिछले वर्ष 15 दिसंबर को विक्रमजीत उर्फ बिट्टू, सुनील कुमार, मनीष कुमार, विक्रम उर्फ विक्की और पूनम को दोषी ठहराया था जबकि पांच दिन बाद 20 दिसंबर को फांसी की सजा सुनाई थी। 
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सेक्टर 13 में डॉ अतुल अरोड़ा की पत्नी अपने घर पर ही केक बनाने का भी अपने शौक के चलते काम करती थी। केक का ऑर्डर देने के बहाने ही उक्त दोषी घर की ऊपरी मंजिल पर घुसे थे, जहां उन्होंने डॉ विनिता के सास व ससुर को बंधक बनाकर इस वारदात को अंजाम दिया था। यहीं नहीं डॉ विनिता अरोड़ा के पति डॉ अतुल अरोड़ा को भी गन प्वाइंट पर लेकर बंधक बना लिया था और उन्हें एक कमरे में बंद कर फरार हो गए थे। बदमाश जाते समय लाखों के जेवरात भी ले गए थे।

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