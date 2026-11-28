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यह अध्ययन भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय की राष्ट्रीय भूकंपीय डिजाइन मापदंड समिति (एनसीएसडीपी) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा। इसके अंतर्गत परियोजना स्थल की भूकंपीय संवेदनशीलता का वैज्ञानिक और तकनीकी विश्लेषण किया जाएगा। अध्ययन से प्राप्त मापदंडों के आधार पर भूकंप के दौरान बांध और अन्य महत्वपूर्ण संरचनाओं की सुरक्षा, स्थिरता और दीर्घकालिक मजबूती सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।केयू के कुलपति प्रो. सोमनाथ सचदेवा ने यह कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट मिलने पर शोधकर्ताओं की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकारी संस्थानों और उद्योगों के साथ विश्वविद्यालय का सहयोग गुणवत्तापूर्ण शोध, नवाचार और शोध के व्यावहारिक अनुप्रयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस तरह की परियोजनाओं से विश्वविद्यालय की शोध एवं परामर्श गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है और शोध का लाभ राष्ट्रीय विकास व समाज तक पहुंचता है।परियोजना में केयू के भूभौतिकी विभाग के डॉ. आरबीएस यादव मुख्य अन्वेषक (प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर) और डॉ. मनीषा संधू सह-मुख्य अन्वेषक (को-प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर) के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। दोनों के नेतृत्व में टीम भूकंपीय जोखिम आकलन और भूकंपरोधी डिजाइन के लिए जरूरी वैज्ञानिक एवं तकनीकी अध्ययन करेगी।इस परियोजना से बांध सुरक्षा, भूकंपीय जोखिम आकलन और बड़ी आधारभूत संरचनाओं के डिजाइन के क्षेत्र में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की विशेषज्ञता को मजबूती मिलेगी। साथ ही, राष्ट्रीय स्तर पर शोध एवं परामर्श के क्षेत्र में विश्वविद्यालय के लिए भविष्य में अन्य परियोजनाओं के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद है।