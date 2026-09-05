कुरुक्षेत्र सिविल अस्पताल के कैदी वार्ड से बंदी हुआ फरार: तलाश करने में जुटी पुलिस, नहीं लग पाया सुराग

जिला नागरिक अस्पताल में उपचार अधिनियम चोरी के मामले का एक बंदी गारद को चकमा देकर फरार हो गया। सुबह 6:00 बजे फरार हुए बंदी की पहचान सतिंदर वासी गांव मडोखरा के रूप में हुई है। पुलिस उसकी तलाश में ड्यूटी है लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है।

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पुलिस के अनुसार चोरी के एक मामले में पूछे 17 सितंबर को ही पकड़ा गया था और जेल में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद उसे जिला नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन कराया गया था।