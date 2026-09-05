कुरुक्षेत्र सिविल अस्पताल के कैदी वार्ड से बंदी हुआ फरार: तलाश करने में जुटी पुलिस, नहीं लग पाया सुराग
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 05 Sep 2026 01:33 PM IST
सार
पुलिस के अनुसार चोरी के एक मामले में पूछे 17 सितंबर को ही पकड़ा गया था और जेल में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद उसे जिला नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन कराया गया था।
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विस्तार
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जिला नागरिक अस्पताल में उपचार अधिनियम चोरी के मामले का एक बंदी गारद को चकमा देकर फरार हो गया। सुबह 6:00 बजे फरार हुए बंदी की पहचान सतिंदर वासी गांव मडोखरा के रूप में हुई है। पुलिस उसकी तलाश में ड्यूटी है लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है।
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पुलिस के अनुसार चोरी के एक मामले में पूछे 17 सितंबर को ही पकड़ा गया था और जेल में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद उसे जिला नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन कराया गया था।
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