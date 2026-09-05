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Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Inmate escapes from prisoner ward of Kurukshetra Civil Hospital; police are searching but have found no leads.

कुरुक्षेत्र सिविल अस्पताल के कैदी वार्ड से बंदी हुआ फरार: तलाश करने में जुटी पुलिस, नहीं लग पाया सुराग

Sat, 05 Sep 2026 01:33 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 05 Sep 2026 01:33 PM IST
सार

पुलिस के अनुसार चोरी के एक मामले में पूछे 17 सितंबर को ही पकड़ा गया था और जेल में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद उसे जिला नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन कराया गया था।

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Inmate escapes from prisoner ward of Kurukshetra Civil Hospital; police are searching but have found no leads.
आरोपी - फोटो : संवाद

विस्तार
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जिला नागरिक अस्पताल में उपचार अधिनियम चोरी के मामले का एक बंदी गारद को चकमा देकर फरार हो गया। सुबह 6:00 बजे फरार हुए बंदी की पहचान सतिंदर वासी गांव मडोखरा के रूप में हुई है। पुलिस उसकी तलाश में ड्यूटी है लेकिन फिलहाल कोई सुराग नहीं लग पाया है।

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पुलिस के अनुसार चोरी के एक मामले में पूछे 17 सितंबर को ही पकड़ा गया था और जेल में आत्महत्या का प्रयास करने के बाद उसे जिला नागरिक अस्पताल में उपचाराधीन कराया गया था।

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