Kurukshetra News: ताइक्वांडो में इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज के खिलाड़ियों ने जीते चार पदक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:52 AM IST
Updated Thu, 19 Nov 2026 01:52 AM IST
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लाडवा। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 17 नवंबर को आयोजित अंतर महाविद्यालय ताइक्वांडो (पुरुष) प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी नेशनल कॉलेज लाडवा के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चार पदक जीते। प्रतियोगिता में कॉलेज के पांच खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में भाग लिया, जिनमें से चार ने पदक हासिल कर कॉलेज का नाम रोशन किया।
बीए तृतीय वर्ष के जतिन पॉल बरान ने 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीता, वहीं वंश बरगट ने 68 किलोग्राम, जयकरण सुल्तानपुर ने 54 किलोग्राम और मयंक लाडवा ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही जतिन पॉल का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ताइक्वांडो प्रशिक्षण टीम में चयन हुआ है। प्रशिक्षण के बाद अंतिम चयन होने पर वह उत्तर भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।
कॉलेज पहुंचने पर प्राचार्य प्रो. डॉ. कुशल पाल और प्रबंधन समिति के प्रधान पवन गर्ग ने खिलाड़ियों व उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेलों में भागीदारी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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बीए तृतीय वर्ष के जतिन पॉल बरान ने 80 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में रजत पदक जीता, वहीं वंश बरगट ने 68 किलोग्राम, जयकरण सुल्तानपुर ने 54 किलोग्राम और मयंक लाडवा ने 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल किए। इसके साथ ही जतिन पॉल का कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की ताइक्वांडो प्रशिक्षण टीम में चयन हुआ है। प्रशिक्षण के बाद अंतिम चयन होने पर वह उत्तर भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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कॉलेज पहुंचने पर प्राचार्य प्रो. डॉ. कुशल पाल और प्रबंधन समिति के प्रधान पवन गर्ग ने खिलाड़ियों व उनके परिवारों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खेलों में भागीदारी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
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