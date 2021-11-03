Kurukshetra News: गोताखोर प्रगट सिंह की सेवाओं की सराहना, हुआ स्वागत

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प्रकट सिंह का संकल्प :

प्रकट सिंह ने कहा कि उनका जीवन मानवता की सेवा के लिए समर्पित है। वह भविष्य में भी निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद करते रहेंगे। जरूरतमंद परिवारों की सहायता से उन्हें आत्मिक संतोष मिलता है। आजकल वह नदियों और तालाबों से जीवित मगरमच्छों को भी सुरक्षित निकालते हैं। यह सेवा लोगों और वन्यजीवों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है।

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शाहाबाद। आखिरी उम्मीद फाउंडेशन के संस्थापक गोताखोर प्रकट सिंह का शाहाबाद के विश्राम गृह में स्वागत किया गया। वह हर मौसम में लोगों की जान बचाने और शव निकालने की सेवाएं देते हैं। करीब 60 फीट गहरे गड्ढे में मौत को मात देने वाले प्रिंस हल्देहड़ी का भी स्वागत हुआ। उनकी बहादुरी की भी सराहना की गई। यह स्वागत कार्यक्रम हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष सुभाष कलसाना ने आयोजित किया। कलसाना ने प्रकट सिंह के साहस और निस्वार्थ भावना की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि प्रकट सिंह मानवता के मसीहा हैं। अधिवक्ता मनदीप रावा ने बताया कि प्रकट सिंह ने अपना जीवन मानवता की सेवा को समर्पित किया है। उनका साहस युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। सरपंच सतीश सम्भालखी ने प्रकट सिंह के बचाव अभियान को सराहनीय बताया। उन्होंने कहा कि यह मानवता की एक अलग मिसाल है।