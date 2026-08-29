Kurukshetra News: राखी बांधने जा रहे दो परिवारों की कारें आमने-सामने भिड़ीं, सात लोग बचे

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हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोगों ने दोनों वाहनों में सवार लोगों को बाहर निकाला और उनका हाल जाना। खेत में पलटी कार के लोगों को निकालना काफी मुश्किल भरा था क्योंकि खेत में धान की फसल खड़ी थी और पानी से भरा हुआ था। इससे चारों ओर कीचड़ ही कीचड़ हो गया। एक कार में सवार परिवार अपने भाई को झिंझरपुर गांव से राखी बांधकर वापस यमुनानगर जा रहा था। वहीं दूसरा परिवार सेक्टर सात से फतेहाबाद जिले के रतिया राखी बंधवाने के लिए जा रहा था। रक्षाबंधन के मौके पर परिवार के साथ निकले लोगों के लिए यह हादसा कुछ पल के लिए खुशियों के बीच खौफ का कारण बन गया।एक कार में चार लोग, दूसरी में दंपती और बच्चा सवारजानकारी के अनुसार एक कार में सेक्टर सात के रहने वाले चार लोग सवार थे। इनमें चालक सिद्धार्थ व उनकी पत्नी सलोनी व नाना कर्मवीर और मौसा गौरव थे, जोकि रतिया जा रहे थे। उनकी कार टक्कर के बाद खेत में तीन पलटे खा गई। सिद्धार्थ ने आरोप लगाया कि ढांड की ओर से आ रही कार का चालक सचिन फोन पर बात कर रहा था, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं सचिन अपने बेटे व पत्नी के साथ यमुनानगर जा रहे थे। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी का टायर फट गया, जिसकी वजह से कार असंतुलित हो गई।जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, कार पलटने के बावजूद सुरक्षित निकलेहादसे की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक कार खेत में कई बार पलट गई लेकिन उसमें सवार लोग सुरक्षित बाहर निकल आए। दोनों वाहनों में सवार लोगों को हल्की चोटें आई। गंभीर चोट नहीं लगने पर परिजनों ने राहत की सांस ली। हादसे के बाद कुछ समय तक सड़क पर लोगों की भीड़ जमा रही। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर घायलों की मदद की। बाद में क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया।हादसे की सूचना पर डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और सूचना पर ज्योतिसर चौकी टीम को मौके पर भेजा गया। टीम ने मौके पर जाकर हादसे से जुड़े साक्ष्य व घटनास्थल का निरीक्षण किया। दोनों लोगों की ओर से शिकायत मिली है। मामले की जांच के बाद प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। उपचार के बाद सभी अपने घर चले गए हैं।- सुरेंद्र सिद्धू, थाना प्रभारी केयूके