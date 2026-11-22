Kurukshetra News: समरसता रैली के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:14 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 02:14 AM IST
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पिहोवा। संत गुरु रविदास जी के 650वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में आयोजित होने वाली समरसता अभियान रैली की तैयारियों को लेकर भाजपा ने पिहोवा विधानसभा क्षेत्र में बैठकें कीं। पिहोवा विधानसभा के विभिन्न मंडलों और इस्माईलाबाद मंडल में आयोजित बैठकों में रैली में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने की रणनीति बनाई गई।
बैठकों में जिला प्रभारी दीपक शर्मा ने कहा कि संत गुरु रविदास जी ने जाति-पाति, ऊंच-नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को एकता और सद्भाव की राह दिखाती हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सैनी और जिला महामंत्री देशराज शर्मा ने सामाजिक समरसता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। इस अवसर पर जिला परिषद चेयरपर्सन कंवलजीत कौर, जिला सह मीडिया प्रभारी हरिओम अग्रवाल, पिहोवा मंडल अध्यक्ष प्रिंस मंगला सहित विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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बैठकों में जिला प्रभारी दीपक शर्मा ने कहा कि संत गुरु रविदास जी ने जाति-पाति, ऊंच-नीच और भेदभाव से ऊपर उठकर समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं आज भी समाज को एकता और सद्भाव की राह दिखाती हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से उनके विचारों को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।
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भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सैनी और जिला महामंत्री देशराज शर्मा ने सामाजिक समरसता और भाईचारे को मजबूत करने के लिए सामूहिक प्रयास करने की बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से 25 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होने वाली रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। इस अवसर पर जिला परिषद चेयरपर्सन कंवलजीत कौर, जिला सह मीडिया प्रभारी हरिओम अग्रवाल, पिहोवा मंडल अध्यक्ष प्रिंस मंगला सहित विभिन्न मंडलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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