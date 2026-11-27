विज्ञापन

ये निर्देश उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने वीरवार को स्थानीय न्यू लघु सचिवालय में आयोजित समाधान शिविर में अधिकारियों को दिए। उन्होंने आमजन की समस्याएं सुनीं और करीब 15 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया। वहीं, अन्य शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को तय समय सीमा में कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इससे पहले उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने शिविर में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन को संविधान दिवस के अवसर पर भारतीय संविधान में निहित कर्तव्यों का सत्यनिष्ठा से पालन करने की शपथ दिलाई।उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों का भी प्राथमिकता से समाधान किया जाए। समाधान शिविर सरकार के सुशासन के संकल्प को जमीनी स्तर पर लागू करने का प्रभावी माध्यम हैं। सभी विभागाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि प्रत्येक शिकायत का समय पर निपटारा हो। कार्रवाई की गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट (एटीआर) पोर्टल पर अपलोड की जाए, ताकि शिकायत दोबारा न खुले। जिन शिकायतों का समाधान संभव नहीं है, उन्हें नियमानुसार रिजेक्ट की श्रेणी में डाला जाए।