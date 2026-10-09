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कुरुक्षेत्र में हादसा: धान से भरे ट्रैक्टर और गैस सिलेंडरों के ट्रक की टक्कर, दुकान में घुसा ट्रैक्टर

Fri, 09 Oct 2026 09:05 AM IST
Nivedita संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Published by: Nivedita Updated Fri, 09 Oct 2026 09:05 AM IST
सार

हादसे में दोनों वाहनों से जुड़े लोगों को मामूली चोटें आने की जानकारी मिली है। टक्कर के कारण ट्रक के केबिन में धान (जीरी) भर गई।

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Accident in Kurukshetra Collision between paddy-laden tractor truck carrying gas cylinders
कुरुक्षेत्र में हादसा - फोटो : संवाद

विस्तार
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कुरुक्षेत्र में शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे धान लेकर लाडवा अनाज मंडी जा रहे एक किसान के ट्रैक्टर की लाडवा मंडी के पास गैस सिलेंडरों से भरे ट्रक के साथ जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर एक दुकान में जा घुसा।
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हादसे में दोनों वाहनों से जुड़े लोगों को मामूली चोटें आने की जानकारी मिली है। टक्कर के कारण ट्रक के केबिन में धान (जीरी) भर गई। वहीं, ट्रैक्टर के दुकान में घुसने से दुकानदार को भी नुकसान हुआ है।
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