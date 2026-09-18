Kurukshetra News: ड्राेन शो में दिखी आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की झलक

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एक लाख 25 हजार दीयों व आकर्षक रोशनी में नहाए ब्रह्मसरोवर पर लोग न केवल ड्रोन व लेजर शो को अपने मोबाइल में कैद करते दिखाई दिए बल्कि सेल्फी भी जमकर ली। आशीर्वाद का दीया जलाने को लेकर भी उत्साह दिखाई दिया। आम लोगों के साथ-साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अर्चना गुप्ता ने भी मोबाइल की टार्च जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्म दिन पर आशीर्वाद दिया।केंद्र की योजनाओं ने देश को नई दिशा और नया मुकाम दिया : मुख्यमंत्रीमुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और खेलो इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से पिछले 12 वर्षों में भारत को नई दिशा और नया मुकाम मिला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आधुनिक तकनीक और नवाचार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से शुरू होना प्रदेश के लिए गौरव की बात है। इसी प्रकार वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत स्टेशन और अमृत सरोवर जैसी पहल आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण और जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।ड्रोन शो आधुनिक तकनीक और नवाचार की दिशा में बढ़ते भारत का प्रमाणमुख्यमंत्री ने पुरुषोत्तमपुर बाग पर आयोजित भव्य ड्रोन शो में भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि ड्रोन शो इस बात का प्रमाण है कि हरियाणा और देश आधुनिक तकनीक एवं नवाचार की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जिस प्रकार सैकड़ों ड्रोन एक साथ, एक दिशा और एक तालमेल के साथ आसमान को रोशन करते हैं, उसी प्रकार हमें भी हरियाणा के विकास के लिए एक साथ और एक संकल्प के साथ आगे बढ़ना है।मोदी 25 वर्षों से सेवाभाव से कर रहे जनसेवा : डॉ. अर्चनाभारतीय जनता पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री पिछले 25 वर्षों से निरंतर सेवा की भावना के साथ जनसेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने विकास और जनकल्याण के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है।