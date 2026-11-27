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कुरुक्षेत्र। हरियाणा कला परिषद ने लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कला कीर्ति भवन में साप्ताहिक रागनी कार्यक्रम आयोजित किया। लोक गायक विकास पाहसौर ने पारंपरिक रागनियों की प्रस्तुति से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण को समर्पित भजन से शुरुआत की। इसके बाद सामाजिक परिवेश, अध्यात्म और लोकजीवन से जुड़ी रागनियां सुनाईं। कलाकार कमल शर्मा और दीपक ने भी गायकी से समां बांधा। कार्यक्रम में हरियाणा सरस्वती धरोहर विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष धुम्मन सिंह किरमच मुख्य अतिथि रहे। हरियाणा माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष अनूप कुमार ने अध्यक्षता की। किरमच ने रागनी को हरियाणा के इतिहास और लोकजीवन का दर्पण बताया। अनूप कुमार ने ग्रामीण कलाकारों को मंच देने में कला परिषद के योगदान की सराहना की।