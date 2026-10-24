फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Karnal News ›   Youth stabbed to death in Karnal: Attacked by 4–5 men the moment he got off his bike

करनाल में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या: बाइक से उतरते ही 4-5 युवकों ने किया हमला, ट्रॉमा सेंटर में तोड़ा दम

Sat, 24 Oct 2026 11:36 AM IST
Naveen माई सिटी रिपोर्टर, करनाल (हरियाणा)
माई सिटी रिपोर्टर, करनाल (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Sat, 24 Oct 2026 11:36 AM IST
सार

मृतक के परिजनों ने शिवा नाम के युवक और उसके साथियों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से पुरानी रंजिश नहीं थी। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की।

विज्ञापन
Youth stabbed to death in Karnal: Attacked by 4–5 men the moment he got off his bike
पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद पुलिस। - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

अस्पताल में उपचाराधीन रिश्तेदार का हाल जानने करनाल आए लाडवा निवासी युवक की शुक्रवार को चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। हांसी चौक के पास न्यू बहादुर चंद कॉलोनी में बाइक से उतरकर घर के बाहर खड़े युवक पर 4-5 युवकों ने हमला कर दिया। हमलावरों ने उसके गले और शरीर के अन्य हिस्सों पर चाकुओं से कई वार किए। गंभीर रूप से घायल युवक को कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वारदात के बाद परिजनों में कोहराम मच गया।

विज्ञापन


मृतक की पहचान लाडवा निवासी अमन सैनी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, अमन अपने दोस्त रमन के साथ करनाल आया था। रमन की मौसी का बेटा अनूप सरकारी अस्पताल में भर्ती था। उसका पथरी का ऑपरेशन हुआ था। दोनों अस्पताल में अनूप का हालचाल जानने पहुंचे थे। इसके बाद वे मरीज के कपड़े लेने के लिए न्यू बहादुर चंद कॉलोनी स्थित घर पहुंचे।
विज्ञापन


बाइक से उतरते ही किया हमला
दोस्त रमन के अनुसार, घर के बाहर बाइक रोककर खड़े होते ही 4-5 युवकों ने अमन को घेर लिया और चाकुओं व डंडों से हमला कर दिया। हमलावरों ने अमन के गले, पेट और शरीर के अन्य हिस्सों पर वार किए। बीच-बचाव करने आए रिश्तेदार पर भी हमला किए जाने की बात सामने आई है। गंभीर हालत में अमन को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।
विज्ञापन
विज्ञापन


परिजनों ने शिवा और साथियों पर लगाया आरोप
मृतक के परिजनों ने शिवा नाम के युवक और उसके साथियों पर वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया है। परिजनों का कहना है कि उनकी किसी से पुरानी रंजिश नहीं थी। उन्होंने पुलिस से आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने और परिवार को सुरक्षा मुहैया करवाने की मांग की।


पुलिस ने घटनास्थल का किया निरीक्षण
वारदात की सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस और सीआईए-3 की टीमें सक्रिय हुईं। पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली। इसके बाद दोस्त रमन को साथ लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाए। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed